Уроженка Японии раскритиковала Исинбаеву за слова про воинские звания

Чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути подвергла критике двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, которая ранее заявила, что ее воинское звание является номинальным. Слова Кавагути передает РИА Новости.

«Возможно, она считает эти звания номинальными, но лучше это не озвучивать. Если в России это почетно, то в знак уважения лучше не говорить, как она. Если хочешь скандала – говори все, что угодно. А если хочешь спокойно заниматься своим делом, надо расставить границы и уметь молчать, чтобы не оскорблять других», — заявила Кавагути.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее сообщалось, что Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России.