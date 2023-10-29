18-летняя фигуристка Фролова ответила, считает ли себя ветераном

18-летняя российская фигуристка Анна Фролова после победы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске заявила, что не считает себя ветераном, передает «Чемпионат».

«Чувствую ли себя ветераном? Честно говоря, нет. Я взрослая девушка, дама, меня вполне устраивает. Я стараюсь равняться на Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву. Надеюсь долго и успешно кататься», — сказала Фролова.

Анна Фролова набрала на этапе Гран-при России в Красноярске 215,55 балла, второе место заняла Вероника Яметова (211,29), замкнула тройку сильнейших Мария Агаева (208,91).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила провал ученицы Тутберидзе на этапе Гран-при.