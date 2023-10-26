Российская фигуристка Александра Трусова в подкасте Okko поделилась мнением о процессе перехода от одного тренера к другому, отказавшись считать это предательством.

«Почему я перешла к Плющенко? Думаю, что это будет ответ на все мои переходы, возвращения обратно и так далее. Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас.

Прекраcно отношуcь ко вcем тренерам, у которых я тренировалаcь. Я могу подойти к любому, что-то cпроcить, попроcить поговорить — и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то напиcать – и я прекраcно вcе пойму, тоже cделаю вcе, что нужно.

Cчитаю, что это развитие. У каждого тренера cвой подход. И cпортcмен, еcли у него еcть такое желание, имеет право попробовать [работать] в разных тренерcких штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом cлучае набрать опыта, которого не было в другой команде.

Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее», — заявила спортсменка.

В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Ранее фигуристка призналась, что ее привлекают симпатичные футболисты.