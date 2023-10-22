В UFC вырезали слова Махачева в поддержку Палестины

В официальных социальных сетях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) удалили слова российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в поддержку Палестины после победы над австралийцем Алексом Волкановски. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Я не праздную эту победу сегодня. Из-за событий, которые происходят в мире. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это! Остановите это!» — сказал Махачев после боя.

Однако, в социальных сетях UFC этот фрагмент вырезали.

21 октября Махачев одержал досрочную победу над австралийцем на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия). Для россиянина эта была первая защита титула.

На турнире в Абу-Даби Махачев изначально должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот не смог принять участие из-за травмы.

Ранее Махачев рассказал о своем отношении к деньгам.