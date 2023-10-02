Белорусского хоккеиста арестовали во время матча

Белорусского хоккеиста клуба «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» Егора Романова арестовали во время матча своей команды против «Джонстаун Томагавкс», которая прошла в рамках Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), передает The Tribune Democrat со ссылкой на пресс-службу клуба.

Романов был задержан в связи с непогашенным ордером, который был выдан два года назад, когда он выступал за «Эсмарк Старз». Тогда ему было предъявлено обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Романов перешел в «Нью-Гэмпшир» перед началом текущего сезона. Защитник провел за «Маунтин Кингз» четыре матча.

Романов на протяжении всей карьеры выступает за клубы из Северной Америки.

Ранее член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бывший чемпион организации в полусредней весовой категории Пэт Милетич был арестован в США за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В полиции заявили, что Милетич отказался проходить тест на алкоголь, несмотря на то, что он признался в употреблении вина.

Ранее стало известно, какое наказание грозит задержанным за секс-видео игрокам «Реала».