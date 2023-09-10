Фигуристка Сотскова выложила фото в купальнике с разрезом

Российская фигуристка Мария Сотскова в своих социальных сетях опубликовала новую фотографию.

На ней спортсменка расположилась лежа на кресле в коричневом бюстгальтере с большим круглым разрезом в области груди.

Сотскова завершила профессиональную карьеру и не выступает на международных соревнованиях с 2020 года. В 2021 году фигуристка была дисквалифицирована на десять лет из-за нарушения антидопинговых правил. Ее обвиняли в употреблении фуросемида и подделке медицинских документов.

Сотскова в 2017 году завоевала серебряную медаль финала Гран-при. Дважды фигуристка становилась призеркой чемпионата России: в 2017 году она выиграла бронзу, а спустя год завоевала серебро. Сотскова была третьей фигуристкой из России, выступившей на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее — на тех соревнованиях она заняла восьмое место.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее мать убежавшей фигуристки Алины Горбачевой заявила, что почти не общается с дочерью.