Мать убежавшей фигуристки Горбачевой заявила, что почти не общается с дочерью

Екатерина Горбачева, мать российской фигуристки Алины Горбачевой, в интервью «Матч ТВ» заявила о том, что нечасто общается со своей дочерью.

По ее словам, вопросы о подготовке к новому сезону лучше уточнить у тренера.

«Я ее сейчас особо не вижу. Алина занимается подготовкой целыми днями, занята. Мы общаемся, но очень мало из-за ее занятости», — заявила Екатерина Горбачева.

29 августа стало известно о пропаже Алины Горбачевой. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.

Фигуристку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее гимнастка Анна Попова назвала имя своей самой любимой фигуристки.