Тарасова рассказала, что станет для Костомарова источником дополнительной силы

Возвращение олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова в работе в шоу очень важно для восстановления спортсмена. Такое мнение в комментарии ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы. Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал», — заявила Тарасова.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной Домниной.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

Ранее Костомаров с супругой обратились к болельщикам.