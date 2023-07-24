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Российская лыжница выложила фото в откровенном наряде

Российская лыжница Непряева выложила фотографии в откровенном черном наряде

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РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась со своими подписчиками в соцсетях фотографиями в откровенном черном наряде.

Спортсменка показала себя в черной мини-юбке, черных босоножках на высоком каблуке и черном кроп-топе.

Дарья Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой.

На чемпионате России 2023 года Непряева завоевала серебряную медаль в эстафете в составе сборной Татарстана. Вместе с ней в команде выступили Лидия Горбунова, Анна Суркова и Виктория Трошина.

Весной 2022 года а Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не занимались активной поддержкой боевых действий.

Ранее российская теннисистка выложила фото в купальнике.

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