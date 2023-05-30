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Авербух рассказал о вкладе жены олимпийского чемпиона Костомарова в его восстановление

Хореограф Авербух отметил вклад жены Костомарова в его реабилитацию после тяжелой болезни

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Пресс-служба Первого канала

Хореограф Илья Авербух рассказал о вкладе Оксаны Домниной, жены олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, в восстановление фигуриста.

«Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой.

Всему, что идет от Telegram-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе», — приводит слова Авербуха ТАСС.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее паралимпиец Роман Федяев дал совет Роману Костомарову, как быстрее адаптироваться к протезам.

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