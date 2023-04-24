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Косторная сравнила работу в команде Тутберидзе с конвейером

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Ольга Бенар/Александр Вильф/РИА «Новости»

Фигуристка Алена Косторная высказалась о принципах построения работы в команде Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идет следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18. Но как показывает практика, старше 19 лет — это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», — передает слова Косторной РИА Новости.

Косторная работала с Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием 2 месяца быть на испытательном сроке.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. Теперь она катается с Георгием Куницей.

В прошлом сезоне спортсменка смогла отобраться в финал серии Гран-при. Также девушка из-за перелома кисти пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

Ранее Алена Косторная призналась, что ее уход от Елены Буяновой был некрасивым.

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