Теннисистка Самсонова вылетела из топ-15 рейтинга WTA, Касаткина осталась восьмой

Россиянка Людмила Самсонова выбыла из числа 15 лучших теннисисток в мире в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 24 апреля на официальном сайте WTA.

Самсонова опустилась с 15-го места на 18-е.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, располагающаяся на восьмой строчке. Вероника Кудерметова — по-прежнему 13-я. Екатерина Александрова поднялась в списке с 18-й на 17-ю позицию.

Анастасия Потапова, несмотря на выход в полуфинал турнира в Штутгарте, ухудшила свое положение на одно место — с 24-го на 25-е. Варвара Грачева идет 43-й (44), Анна Калинская остается 62-й, а Анна Блинкова — 64-й. Камилла Рахимова — на 90-й строчке (92), а Диана Шнайдер потеряла шесть мест и теперь 94-я.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Свентек из Польши. Вторая — Арина Соболенко (Белоруссия), третья — Джессика Пегула (США).

Ранее бывший теннисист Андрей Чесноков высказался об итогах финального матча турнира АТР-250 в Баня-Луке, в котором Андрей Рублев уступил Душану Лайовичу.

Напомним, что игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 4:6.