Чемпионка Европы Косторная рассказала, как относится повышенному вниманию к ее паре с Куницей

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная рассказала, как относится к повышенному вниманию, которое направлено в адрес ее пары с Георгием Куницей, передает «Матч ТВ».

«Мы чувствуем, что каждый раз, когда появляется какая‑то информация, ее пытаются приукрасить, десять раз приврать и так далее. После чего, конечно, негатив есть. Во всем остальном, может быть, это даже подстегивает», — заявила Косторная.

О переходе Косторной в парное катание стало известно 16 января. Фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой, о чем рассказала сама специалистка. Косторная стала тренироваться вместе с Георгием Куницей, с которым выступала в шоу, под руководством Сергея Рослякова.

2 марта прошлого года стало известно, что Косторная будет тренироваться под руководством Елены Буяновой. До этого она занималась в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка вернулась к ней в 2021 году после безуспешного пребывания в Академии Плющенко.

Косторная является обладателем золота чемпионата Европы — 2020, а также выигрывала финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что тренер Сергей Росляков, в группе которого занимается спортивная пара Алены Косторной и Георгия Куницы, рассказал, какие цели ставят перед собой фигуристы на следующий сезон.