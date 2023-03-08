Авербух дал совет тем, кто действительно переживает за Костомарова

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух призвал всех, кто переживает за состояние Романа Костомарова, сходить в церковь и поставить за него свечку.

«Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», — передает слова Авербуха РИА Новости.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

Ранее сообщалось, что информация о прогрессе сепсиса у Костомарова не подтвердилась.