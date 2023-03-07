Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какой суперспособностью она бы хотела обладать, передает SW-STRAZY.

«Хотелось бы по щелчку сразу быть собранной. Чтобы сразу же был образ, макияж, прическа. Чтобы не нужно было на это тратить времени так много», — сказала Валиева.

В сезоне 2022/23 Валиева стала второй на чемпионате России, проиграв Софье Акатьевой. На днях олимпийская чемпионка Пекина стала второй в финале Гран-при России. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о результатах Камилы Валиевой в после олимпиадный сезон.