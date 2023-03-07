Sport24: информация о прогрессе сепсиса у Костомарова не соответствует действительности

Информация о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прогрессирует сепсис является неправдивой. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источника.

«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис, — неправда. Состояние постепенно нормализуется», — заявил источник.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее серебряный призер Олимпийских игр, продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о состоянии здоровья Костомарова.