Милохин отписался от Медведевой в соцсетях

Даня Милохин, который выступал с фигуристкой Евгенией Медведевой в «Ледниковом периоде», отписался от спортсменки в соцсетях.

Стоит отметить, что Медведева также отписалась от Милохина.

Напомним, 25 октября Милохин сообщил о своем решении уйти из проекта. Фан-клуб Медведевой сообщил, что фигуристка также решила покинуть «Ледниковый период».

Медведева и Милохин также катались вместе в прошлом сезоне проекта. Пара заняла третье место, а также завоевала приз зрительских симпатий и выиграла 1 млн рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако позже Милохин опроверг слухи об отношениях с Медведевой и заявил, что звезд связывают исключительно дружеские отношения.

Ранее фигурист Александр Энберт, выступающий в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко, отреагировал на новость о том, что Даня Милохин покинул проект.