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Стал известен состав «Зенита» на ответный матч 1/16 Лиги Европы с «Бетисом»

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РИА Новости

24 февраля в 23:00 по московскому времени в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» начнется ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд.

«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Руибаль, Фекир, Каналес, Жозе.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Зенит» на своем поле уступил со счетом 2:3. Российская команда уже к 18-й минуте проигрывала в два мяча, но потом за три минуты смогла отыграться. За «Зенит» забивали Артем Дзюба и Малком.

Поскольку УЕФА отменил правило голов на чужом на поле, то питерскому клубу достаточно выиграть с преимуществом в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм.

Ранее известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит».

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Футбол. Лига Европы
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