24 февраля 2022, 23:00 Спорт Сотворить чудо: «Зенит» гостит у «Бетиса» в Лиге Европы. LIVE Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Бетис» — «Зенит». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок «Зенита» Артем Дзюба РИА Новости

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы чемпион России санкт-петербургский «Зенит» гостит у занимающего третье место в чемпионате Испании «Бетиса». Первую встречу команда из Севильи выиграла в гостях со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч Матч не начался 24 февраля 23:00 Бетис Севилья, Испания 0:0 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья Главный судья: Халил Мелер (Турция)