В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы чемпион России санкт-петербургский «Зенит» гостит у занимающего третье место в чемпионате Испании «Бетиса». Первую встречу команда из Севильи выиграла в гостях со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
Матч не начался
24 февраля 23:00
Бетис
Севилья, Испания
0:0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы испанский «Бетис» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нынешних хозяев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Матч начнется в 23.00 мск.
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