Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Киеве ввели комендантский час 18:16
Германия отказалась поставлять оружие на Украину 18:15
CNN: Евросоюз может отключить Россию от SWIFT, но пока страны разделились во мнении 18:14
Украинские хакеры собрали почти $600 тысяч «для ВСУ» 18:10
УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями в Украине 18:06
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции 18:04
Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла 17:59
Захарова прокомментировала эвакуацию посольства Украины в Москве 17:57
СБУ сжигает документы в центре Киева 17:52
Поклонская обратилась к русским и украинцам 17:50
Бесплатная ставка 2000 р.

Мостовой: почему все уверены в том, что «Бетис» пройдет «Зенит»?

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит».

«Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трех голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и все», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Матч 1/16 Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и севильским «Бетисом» состоися сегодня, 24 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Испании.

В первом матче «Зенит» на своем поле уступил со счетом 2:3. Российская команда уже к 18-й минуте проигрывала в два мяча, но потом за три минуты смогла отыграться. За «Зенит» забивали Артем Дзюба и Малком.

Поскольку УЕФА отменил правило голов на чужом на поле, то питерскому клубу достаточно выиграть с преимуществом в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба матча 1/16 финала ЛЕ между «Зенитом» и «Бетисом».

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть