Мостовой: почему все уверены в том, что «Бетис» пройдет «Зенит»?

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Бетис» — «Зенит».

«Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трех голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и все», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Матч 1/16 Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и севильским «Бетисом» состоися сегодня, 24 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Испании.

В первом матче «Зенит» на своем поле уступил со счетом 2:3. Российская команда уже к 18-й минуте проигрывала в два мяча, но потом за три минуты смогла отыграться. За «Зенит» забивали Артем Дзюба и Малком.

Поскольку УЕФА отменил правило голов на чужом на поле, то питерскому клубу достаточно выиграть с преимуществом в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба матча 1/16 финала ЛЕ между «Зенитом» и «Бетисом».