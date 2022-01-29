Гендиректор ФФККР опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус

Генеральный директор Федеарции фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус у себя и хореографа Даниила Глейхенгауза.

«У нас все в порядке», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что в СМИ появилась информация, что у хореографа группы Этери Тутберидзе и гендиректора ФФККР обнаружен COVID-19, однако болезнь проходит бессимптомно. Данную информацию в беседе с РИА «Новости» опровергла пресс-атташе организации Ольга Ермолина.

«Не знаю, откуда взялась эта информация, удивлена ей. Недавно общалась с руководством федерации, все было в порядке. На днях Коган и Глейхенгауз должны вылететь в Красноярск на сборы национальной команды», — заявила Ермолина.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-фигуристка Татьяна Волосожар поделилась мнением об организации Олимпийских игр 2022 года в Пекине.