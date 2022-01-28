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Комментатор Орлов возмутился условиями сбора фигуристов перед Олимпиадой

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РИА Новости

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов возмутился условиями проведения сборов фигуристов сборной России перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022.

Спортсмены готовятся в Красноярске. Сообщалось, что вместе с основной командой на сбор отправились юниорки — Софья Акатьева и Аделия Петросян.

«Кто мог додуматься собрать фигуристов — и основной команды, и запасных — в одном месте? Они сейчас все вместе готовятся — кажется, в Красноярске. Ну надо было создать пузырь для одних, для других», — отметил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Несколько дней назад стало известно, что в составе сборной России была произведена замена — тест на коронавирус фигуриста-одиночника Михаила Коляды оказался положительным, из-за чего он пропустит Игры. Вместо него на Олимпиаду отправится Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, в каком качестве будет работать во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Я буду вещать из Москвы, но не у микрофона, а по телефону. Не буду комментировать каждый конкретный прокат. Я буду включаться после соревнований и между ними, высказывая свое мнение», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

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