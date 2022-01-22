Валиевой подарили картинку «Девочка на шаре»

Чемпионка России и Европы 2022 года в женском одиночном фигурном катании Камила Валиева получила в подарок картину «Девочка на шаре». Такой презент преподнес художник Александр Садыков.

На юниорском уровне Валиева выступала с одноименной программой, а Этери Тутберидзе, у которой занимается фигуристка, называла эту постановку своей любимой.

«Все-таки здорово быть популярной. Удивительный, неожиданный и очень приятный подарок получила вчера от художника Александра Садыкова и фанатов. Теперь «Девочка на шаре» будет рядом со мною всегда!» — написала Валиева в своем Instagram.

В нынешнем сезоне Валиева не проиграла ни одного старта — она взяла золотые медали двух этапов Гран-при, чемпионата России и европейского первенства. Фигуристка была включена в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова поделилась мнением об оценках новой чемпионки Европы Камилы Валиевой. Фигуристка выиграла короткую программу, снова обновив свой мировой рекорд, а вот в произвольной допустила ошибку — падение с тройного акселя. Однако это не помешало ей выиграть золотую медаль.