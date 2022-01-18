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Косторная высказалась об отборе на международные старты

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Denis Balibouse/Reuters

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о принципах отбора на международные старты.

Из-за пропуска чемпионата России в этом сезоне спортсменка автоматически лишилась шансов на отбор на Олимпийские игры.

«У нас есть спортивный принцип, по которому все выступают. Все в равных условиях. Если я не поехала на чемпионат России, я не могу отобраться на главные старты. Потому что я не участвовала в отборе. Это нечестно, если кого-то заменят на меня. Люди отбирались, соревновались», — заявила фигуристка в своем блоге на YouTube-канале.

13 декабря было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Таким образом, спортсменка не сможет отобраться на Олимпиаду-2022, которая состоится в начале года в китайском Пекине. Предполагается, что на восстановление фигуристке понадобится шесть-восемь недель.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о том, как чувствует себя после перелома руки.

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