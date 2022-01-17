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Тарасова прокомментировала падение Валиевой в произвольной программе на ЧЕ

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Ints Kalnins/Reuters Подпись

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала падение Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом, но при этом все равно заняла первое место.

«Валиева откатала потрясающе, несмотря на падение. Падение не мешает победе и никогда не мешало, к тому же она выполнила четверной сальхов. Камила — настоящая чемпионка. Накатала в двух программах: в короткой и в произвольной. Поздравляю весь тренерский штаб, кто готовил девочек. Отличные результаты», — сказала Тарасова «РБК-Спорт».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

На чемпионате Европы-2020 российские фигуристы завоевали золото во всех четырех видах программы. Помимо фигуристок-одиночниц, весь пьедестал был российским и в соревнованиях спортивных пар. А всего у отечественных спортсменов 9 медалей и 12 возможных.

Ранее фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы.

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