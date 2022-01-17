Фигуристка Щербакова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы-2022, на котором ей удалось завоевать серебряную медаль.

«Чемпионат Европы — 2022. Столько эмоций было пережито за эти несколько дней, столько нервов потрачено. Но главное, что в итоге остается только невероятная радость и очень ценная для меня медаль. Спасибо каждому, кто переживает со мной все эти эмоции. Спасибо моим тренерам, родным и болельщикам! Я счастлива иметь такую поддержку», — написала Щербакова в Instagram.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировый рекорд. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Ранее Людмила Великова восхитилась мужеством Щербаковой.