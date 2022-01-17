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Лиз о влиянии Тутберидзе: поужинала с тренерами, в этой игре она лучшая

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РИА Новости

Американский журналист Дэвид Лиз на YouTube-канале The Skating Lesson поделился мнением о том, что Этери Тутберидзе через неформальное общение с участниками соревнований может влиять на оценки своих подопечных.

«Кажутся ли глупыми слова о том, что хорватский судья был в числе тех, кого Тутберидзе пригласила на ужин? Все обсуждали историю с ужином Этери с арбитрами перед юниорским турниром. Конечно, россияне отреагировали: «Да как вы смеете такое говорить!» И что вы думаете? История повторяется. Она делает то же самое! Это не критика, ведь это прекрасная тактика. Может, мне и не нравится эта игра, но думаю, что Этери в ней лучшая», — сказал Лиз.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии подопечные Тутберидзе завоевали сразу четыре медали.

В женском одиночном катании сразу три ее подопечных оказались на пьедестале почета: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в парном катании.

Следующим международным турниром для спортсменов станет Олимпиада в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал, как реагирует на ажиотаж из-за родства Тутберидзе и Дэвис.

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