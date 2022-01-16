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Смолкин рассказал, как реагирует на ажиотаж из-за родства Тутберидзе и Дэвис

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«Газета.Ru»/РИА «Новости»

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, ответил на вопрос, мешает ли подготовке постоянные разговоры и родственных связях Тутберидзе и Дэвис.

«Точно не это может помешать подготовке спортсменов. Подготовке могут серьезно мешать повреждения и прочее. Мы, слава Богу, более-менее все проходим. Не хочется сглазить, хочется, чтобы все в порядке было со здоровьем. Самое обидное для спортсмена, когда из-за проблем со здоровьем не можешь делать то, что хочешь, не можешь показывать максимума. Абсолютно точно ажиотаж вокруг нас нам не мешает. Наоборот, есть внимание, значит, на нас смотрят. А дальше мы хотим, чтобы и людям наше катание нравилось», — передает слова Смолкина сайт ФФКР.

15 января Смолкин и Дэвис завершили выступление на чемпионате Европы на седьмом месте. Для них участие в подобном турнире стало дебютным. По итогам соревнований на подиуме оказались сразу две российские пары. Победителями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные медали завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

На чемпионате России Смолкин и Дэвис стали обладателями серебряных наград. Это породило разговоры о том, что Этери Тутберидзе может быть причастна к успеху пары на этом турнире.

Ранее Татьяна Тарасова назвала незаслуженными и неправильными оценки пары Дэвис / Смолкин на чемпионате России.

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