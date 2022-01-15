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Медведева назвала секрет успеха Тутберидзе

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РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала секрет успеха тренера Этери Тутберидзе, передает L'Equipe.

«Главный секрет в том, что Этери делает все, что в ее силах, чтобы быть лучшей», — сказала Медведева.

Напомним, в Таллине продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Первое место после короткой программы занимает ученица Тутберидзе Камила Валиева. Она обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Третью строчку занимает Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка. Она также занимается под руководством Тутберидзе.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Играх-2022 в Пекине.

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