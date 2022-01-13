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Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате Европы

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине, по итогам которых весь пьедестал заняли российские пары.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

«Фантастика! Мишина и Галлямов показали невероятный прокат, очень красиво катались Тарасова и Морозов, феноменальный прокат Бойковой с Козловским. Всех поздравляю!» — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые победившие на чемпионате Европы. Пара обновила сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, что фигуристы Мишина и Галлямов с двумя мировыми рекордами выиграли чемпионат Европы в соревнованиях спортивных пар.

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