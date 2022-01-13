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Забрать все медали: пары бьются за пьедестал чемпионата Европы. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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В Таллине в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию спортивные пары показывают произвольные программы. По итогам коротких прокатов в лидерах три российских дуэта — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, установившие новый мировой рекорд, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:39

В начале чистая, но не очень сложная подкрутка твист, дальше с ошибкой на выезде каскад 3 сальхов + 2 тулуп + 2 тулуп. И параллельный тулуп вышел только двойным и не очень чистым. Зато выброс тройной флип был осень хорошим. Подкрутки во второй части проката тоже были удачными, но с выброса тройной риттбергер партнерша выехала на двух ногах. И финальное вращение на четвертый уровень дало им лучшую пока оценку за технику.

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20:34

На льду Анника Хокке и Роберт Кункель из Германии.

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20:33

Проиграли украинцы чешскому дуэту и в произвольной программе, и по сумме. Второе место на данный момент. Хотя для украинцев по баллам это тоже лучший в сезоне результат.

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20:31

Начали не очень удачным параллельным тройным сальховом, но без падения. Потом были подкрутка и выброс тройной риттбергер, а также подкрутка 5 реверс лассо. Судьи немного отминусовали каскад из двойных флипа и двух тулупов, а на выбросе тройной сальхов партнерша отборолась и выехала чисто, хотя была близка к падению. Во второй части была одна неплохая подкрутка, а на другой немного пошатнулись. Финальное вращение получило третий уровень. Не самый блестящий прокат.

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20:26

София Голиченко и Артем Даренский из Украины на льду.

20:25

Жукова и Бидар выходят на первое место. Лучший результат сезона для них в произвольной.

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20:23

Подкрутка твист в начале проката была отличной, параллельный тулуп в три оборота был с небольшим рассинхроном, но без проблем на выезде. Дальше был чистый каскад 2 сальхов + ойлер + 2 сальхов. Подкрутка 5 аксель лассо вообще на +1,5 GOE, а вот на выбросе тройной флип случилось падение. Зато чисто сделали выброс тройной риттбергер. Подкрутки второй части проката были достойными, как и вращение. Тут, конечно, куда солиднее выступление, чем у хорватов.

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20:17

Чехи Елизавета Жукова и Мартин Бидар на льду.

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20:16

«Я очень устал», — сказал партнер, ступая за бортик. Пока Петранович и Соуза-Кордейру, конечно, на первом месте, но просто никто еще больше не выступал. В реальности вряд ли уйдут с 16-го.

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20:14

Подкрутка твист получилась неплохой в начале выступления, а вот затем параллельный тулуп был только двойным из-за недокрута и падения партнера. Выброс тройной риттбергер сделали четко (на +1 по GOE), подкрутка 5 аксель лассо тоже удалась хорватскому дуэту. А вот на каскаде 2 аксель + ойлер + 2 сальхов опять случилась ошибка на приземлении. И еще на выбросе тройной флип случилось падение. Совсем не вышел этот чемпионат Европы у дуэта. Еще и на одной из подруток во второй части программы схватили минус. И в музыку не уложились с финальным вращением, хотя бы и четвертого уровня.

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20:09

Представляющие Хорватию Лана Петранович и Антониу Соуза-Кордейру выступают первыми.

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100%
20:02

Спортсмены будут выступать согласно занятым в короткой программе местам. Чем ниже место, тем позже выступление. Ну и отметим, что в произвольную программу попали 16 лучших дуэтов по итогам короткой, а пять пар прекратили борьбу.

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20:00

Начинается первая разминка. Вот ее участники.

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19:55

Первая разминка

1. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) 2. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия) 3. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 6. Мария Павлова – Балаж Надь (Венгрия) 7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 8. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь)

Третья разминка

9. Лаура Баркеро – Марко Зандрон (Испания) 10. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) 11. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) 12. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

Четвертая разминка

13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 14. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 15. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) 16. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)

19:50

Результаты короткой программы: 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,36 2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,58 3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26 4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76 5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 62,21 6. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 61,93 7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 60,96 8. Лаура Баркеро – Марко Зандрон (Испания) – 60,65 9. Богдана Лукашевич – Александр Степанов (Беларусь) – 58,80 10. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 56,28 11. Мария Павлова – Балаж Надь (Венгрия) – 56,24 12. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 56,04 13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 55,17 14. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 55,15 15. Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия) – 54,40 16. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 52,78

19:45

В Таллине в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию спортивные пары показывают произвольные программы. По итогам коротких прокатов в лидерах три российских дуэта — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, установившие новый мировой рекорд, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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