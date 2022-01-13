Фигуристы Мишина и Галлямов с двумя мировыми рекордами выиграли чемпионат Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли три первых места.

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые победившие на чемпионате Европы. Пара обновила сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее российская одиночница Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд по сумме двух программ на ЧЕ.