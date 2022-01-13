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Вайцеховская: Щербакова полностью выработала свой ресурс

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РИА Новости

Известная журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская прокомментировала выступление чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Все, чего Аня добилась — она именно добилась, невероятным, как мне кажется, усилием над собой. И лично мне умение Ани противостоять обстоятельствам кажется самым ценным во всех ее выступлениях. Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она — чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжелая штука.

Все сказанное совершенно не означает, что Щербакову не коснется известная тенденция: она, как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс, как тот мавр, который сделал свое дело. Где именно сделал — известно: в Стокгольме-2021», — написала Вайцеховская в своем telegram-канале.

Анна Щербакова при исполнении короткой программы допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, она упала с первого прыжка и в итоге стала только четвертой.

Победу с новым мировым рекордом одержала Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла. Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Ранее сообщалось, что французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ.

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