Губерниев: мне бы хотелось увидеть Туктамышеву на Олимпиаде, но заявка не резиновая

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Должна ли Туктамышева поехать на Олимпиаду вместо Щербаковой? Насколько я понимаю, олимпийский отбор уже прошел, она же проиграла чемпионат России. Конечно, мне бы хотелось видеть Лизу за Олимпиаде, но и других хотелось бы видеть тоже. Заявка же не резиновая, едут только трое. Пока рано говорить, возможна ли ротация — сейчас Аня возьмет и выиграет чемпионат Европы, тогда все вопросы отпадут», — сказал Губерниев Sport24.

В короткой программе на чемпионате Европы Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, она упала с первого прыжка и стала четвертой.

Победу с новым мировым рекордом одержала Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла. Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева. Второе место досталось Александре Трусовой, на третьей строчке расположилась Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ.