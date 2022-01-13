Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эрдоган рассказал о проблемах с вступлением в Евросоюз 22:38
CNN и HBO выпустят фильм про Навального 22:37
ИИХФ не разрешит игрокам из НХЛ принимать участие в ОИ-2022... 22:37
Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Украины оказание военной помощи Киеву 22:36
Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию: эти судьи тоже ужинали... 22:24
На Украине проверят телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах 22:16
SpaceX запустила украинский природоохранный спутник 22:15
Названа возможная причина падения лифта в «Президент-отеле» в Москве 21:57
«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Турции 21:57
Самое популярное Youtube-видео набрало более 10 млрд просмотров 21:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев: мне бы хотелось увидеть Туктамышеву на Олимпиаде, но заявка не резиновая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
liza_tuktik/Instagram

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Должна ли Туктамышева поехать на Олимпиаду вместо Щербаковой? Насколько я понимаю, олимпийский отбор уже прошел, она же проиграла чемпионат России. Конечно, мне бы хотелось видеть Лизу за Олимпиаде, но и других хотелось бы видеть тоже. Заявка же не резиновая, едут только трое. Пока рано говорить, возможна ли ротация — сейчас Аня возьмет и выиграет чемпионат Европы, тогда все вопросы отпадут», — сказал Губерниев Sport24.

В короткой программе на чемпионате Европы Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер, она упала с первого прыжка и стала четвертой.

Победу с новым мировым рекордом одержала Камила Валиева, получившая от судей 90,45 балла. Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

25 декабря в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева. Второе место досталось Александре Трусовой, на третьей строчке расположилась Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что французская судья поставила Щербакову на десятое место в короткой программе на ЧЕ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть