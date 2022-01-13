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Трусова рассказала о падении в короткой программе на чемпионате Европы

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своей ошибке во время тройного акселя в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Во время выступления спортсменка упала во время исполнения элемента и в итоге заняла третье место.

«Объяснить это не могу, буду работать как обычно. У меня не было хорошей попытки во время прогона, но это не показатель. То, что я делала утром на тренировке перед короткой программой — не столь важно. Обидно, конечно, что я столько раз терпела неудачу и пока не могу сделать тройной аксель, но надеюсь, что все получится», — приводит слова Трусовой официальный сайт ISU.

Победу в короткой программе праздновала Камила Валиева, которая обновила мировой рекорд получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение принадлежало также Валиевой, она его установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс, за прокат она получила от судей 76,25 балла. Ее предыдущее достижение было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году. Увидев свои баллы на табло спортсменка сначала сильно удивилась, а потом расплакалась.

Третья россиянка Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала с первого прыжка и стала четвертой.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, а Трусова заняла третье место.

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