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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Трусова — третья

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в эстонском Таллине, завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. Трусова заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала с первого прыжка и стала четвертой.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Ранее сообщалось, что Валиева упала с тройного акселя на тренировке перед ЧЕ.

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