Лучший из россиян занял 21-е первое место в биатлонном спринте на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, второе место занял немец Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Из-за провала в этой гонке российская команда окончательно потеряла шансы заявить на Олимпиаду максимальную квоту и теперь в Пекине сборную будут представлять пять спортсменов.

Отметим, что в гонке не участвовал лидер сборной России Эдуард Латыпов, который заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды. Россиянин также пропускает текущий этап Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге с 12 по 16 января. На карантине Латыпов будет находиться до 19 января.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряные и две бронзовые медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Ранее стало известно состояние болеющего «омикроном» биатлониста Латыпова.