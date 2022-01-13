Логинов идет еще за одной медалью: мужчины бегут спринт. LIVE

Все грустно для сборной России сегодня. В топ-20 сейчас на финише только Максим Цветков, но и он там вряд ли удержится. И много немецких и шведских флагов выше.
Долль финишировал вторым. +7,2 от Фийон-Майе. С точки зрения борьбы России за максимальную квоту на Играх это, конечно, плохой результат.
На втором рубеже немец Бенедикт Долль, точно сработавший на лежке. Стрелял не очень быстро, но чисто. И со вторым временем уходит с рубежа! Всего +2,3 от Фийон-Майе!
А Антон Смольский с одним промахом финиширует со вторым результатом на данный момент! Опережает Стролю совсем чуть-чуть!
Эх, не удалось чисто отстрелять Даниилу Серохвостову. Один промах на стойке, а мог быть высоко.
Итальянец Лукас Хофер, пробежавший один штрафной круг, финиширует и оттесняет за пределы десятки Самуэльссона.
Демонстрирующий очень хороший ход француз Фабьен Клод к штрафному кругу с лежки добавил еще два на стойке.
Последним выстрелом на штрафной круг со стойки убежал белорус Антон Смольский. А могла бы быть медаль.
Даниил Серохвостов чисто сработал на первом рубеже! Это пока 20-й результат. +15,9. Стрелял не очень быстро, но тут очень важна точность.
Ну а Кентен Фийон-Майе финишировал и даже по-прежнему значащемуся на втором месте литовцу Строле привез 33 секунды!
У Даниила Серохвостова 13-й разгон. +8,2. А Эрик Лессер допустил промах на втором рубеже, а шел со всего лишь 10-секундным отставанием от Фийон-Майе.
Фийон-Майе еще увеличивает преимущество над Стролей на финишном круге. Там уже 24 секунды. Белорус Антон Смольский чисто работает на первом рубеже и уходит с него с четвертым результатом.
Три штрафных круга у Жаклена на стойке, но он все равно со своими четырьмя кругами в сумме опережает Бабикова, который пробежал два круга. А вот Кентен Фийон-Майе и на втором рубеже стреляет чисто и становится лидером! Это почти наверняка золото будет!
Немец Эрик Лессер, который поделился с запертым на карантине Латыповым тренировочным оборудованием, отработал чисто на первом рубеже. Восьмое время.
Финн Теро Сеппала чисто отстрелялся, правда, по времени седьмой только. А на дистанции Логинов уступает уже 12 секунд Самуэльссону, который и Понсилуому обошел!
У Жаклена один штрафной круг, а вот Фийон-Майе сработал на леджке чисто. С третьим временем ушел (+2,9 от Понсилуомы), отодвинув Логинова на четвертую позицию.
Украинец Пидручный на ноль отстрелялся и ушел с шестым временем, а вот Антон Бабиков промахнулся последним выстрелом.
Добрались до первой отсечки стартовавшие друг за другом французские лидеры Кубка мира. Жаклен даже Самуэльссона опередил, хоть и менее чем на секунду. У Фийон-Майе четвертый разгон — между Логимновым и Понсилуомой.
Понсилуома тоже точен! И не просто точен, он на 2,7 секунды опережает даже Самуэльссона! Новый лидер.
Логинов пулеметом отработал по мишеням, попав все пять выстрелов! +3,2 от Самуэльссона и второй результат.
Стреляет Самуэльссон на лежке, и стреляет швед идеально! -7,8 секунд от Эдера, который пока второй.
А вот Понсилуома на второй отсечке Александра обошел. У шведа +4,0 секунды от партнера по команде.
Очень мощно идет Самуэльссон. Логинов теперь проигрывает 4,5 секунды, но остальные отстали куда больше.
Антон Бабиков стартовал в тот момент, когда Самуэльссон прошел первую контрольную отсечку, став лидером.
На дистанцию убежал лидер шведов Себастьян Самуэльссон, а минутой позже стартовал наш лидер Александр Логинов. Остается сожалеть, что Эдуард Латыпов из-за коронавируса по-прежнему на карантине, пусть и в Рупольдинге.
Сегодня важнейшая гонка для сборной России. Мужская команда сражается с Германией и Швецией за максимальную квоту участников на Олимпиаде. Шесть человек повезет только одна из этих трех сборных (Норвегия и Франция себе уже обеспечили по шесть участников Игр). Мы отстаем на 55 очков. В зачет пойдут еще только сегодняшний спринт и эстафета на этом же этапе.
Старт-лист: 2. Симон Эдер (Австрия) ... 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) ... 6. Александр Логинов (Россия) 7. Мартин Посилуома (Швеция) ... 9. Яков Фак (Словакия) ... 11. Дмитрий Пидручный (Украина) 12. Антон Бабиков (Россия) ... 15. Эрлинг Бьонтегор (Норвегия) 16. Эмильен Жаклен (Франция) 17. Кентен Фийон-Майе (Франция) ... 20. Йоханнес Дале (Норвегия) ... 26. Мартин Крчмар (Чехия) ... 30. Симон Дестье (Франция) 31. Эрик Лессер (Германия) ... 35. Лукас Хофер (Италия) ... 40. Антонин Гигонна (Франция) ... 50. Фабьен Клод (Франция) ... 55. Даниил Серохвостов (Россия) ... 57. Максим Цветков (Россия) ... 93. Карим Халили (Россия) ... 98. Александр Поварницын (Россия)