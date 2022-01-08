Стал известен лидер рейтинга доверия спортсменам у россиян

Исследовательский холдинг Ромир составил новый ежеквартальный рейтинга доверия Romir Influence Ranking среди спортсменов.

Возглавил список капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, возглавивший прошлый рейтинг, занял третью строчку — его опередила двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин стал четвертым, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе — пятой, боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко — шестым, бывшая первая ракетка мира Мария Шарпова — седьмой, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух — восьмым, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк — девятым, форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба замкнул топ-10.

Ранее сообщалось, что Овечкин занимает второе место в списке кандидатов на «Харт Трофи».