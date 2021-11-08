Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что мешает Косторной добиваться максимума

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, почему чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная не выступает на максимуме.

«Количество прокатов не такое, как у остальных спортсменов в группе. Почему — ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову. Сложно сказать, что это мотивация, и ей надо разбираться самой в себе», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который прошел в Ванкувере, Косторная набрала по сумме двух программ 214,54 балла и заняла третье место в соревнованиях одиночниц.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке из Канады не понравились программы Косторной.