Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Республиканцы представили Конгрессу проект по выделению Тайваню $2 млрд военной... 03:17
Новая избранница Харламова показала свадебное платье 03:15
В Раде заявили о наличии «тайных» миллиардах кубометров украинского... 02:59
Губерниев: Руй Витория узнал, что у него есть вратарь, Кутепов, оказывается... 02:58
Львовский депутат на заседании нарисовал портрет Путина 02:51
Кишинев вновь перешел на отопление газом с мазута 02:49
В Мексике задержали крупнейшую в истории партию наркотиков 02:48
Боярский о невызове Дзюбы: Семак поступает более разумно, чем Карпин 02:46
Губерниев: если переводчик Витории так доносит его мысли, то удивительно как игроки дорогу... 02:37
Участники SIRIUS-2021 могут в любой момент выйти из изоляционного... 02:32
Бесплатная ставка 1000 р.

Авербух рассказал о помощи со стороны своей супруги

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Илья Авербух после московской премьеры спектакля »Анна Каренина» в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как его поддерживает супруга Елизавета Арзамасова.

«Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период — Ледниковый период, в котором я занят 24 часа, сейчас еще навалилась премьера и 10 спектаклей. Лиза всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть. Всегда говорит, что у меня все получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство», — сказал Авербух.

Спектакль «Анна Каренина» впервые прошел в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В Москве представление продлится до 14 ноября.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее Авербух ответил на вопрос о соперничестве между фигуристами в ледовом шоу «Анна Каренина».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть