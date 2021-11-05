Авербух рассказал о помощи со стороны своей супруги

Илья Авербух после московской премьеры спектакля »Анна Каренина» в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как его поддерживает супруга Елизавета Арзамасова.

«Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период — Ледниковый период, в котором я занят 24 часа, сейчас еще навалилась премьера и 10 спектаклей. Лиза всегда со мной, и сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть. Всегда говорит, что у меня все получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство», — сказал Авербух.

Спектакль «Анна Каренина» впервые прошел в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В Москве представление продлится до 14 ноября.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее Авербух ответил на вопрос о соперничестве между фигуристами в ледовом шоу «Анна Каренина».