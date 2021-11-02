Милохин: весь номер придумала Медведева, а я просто ел

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер Даня Милохин поделились впечатлениями от своего проката под зажигательную музыку в шестом выпуске шоу. Слова участников передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кайфанули ли мы сами? Да! — сказал Милохин. — Было очень страшно и при этом весело. После высокой поддержки немного расслабились (Милохин поднял Медведеву на вытянутых руках. — «Газета.Ru»). Когда справились с этой поддержкой, наступило облегчение. А до этого мы были очень напряжены. Я замечал, как Женя напряжена, и она понимала, что я тоже в таком состоянии».

Медведева рассказала, что придумала большую часть хореографии для номера.

«Привнесла все Евгения Медведева, — подтвердил Милохин. — Все танцевальные дорожки и парные фишечки. Музыку тоже Женя придумала. Когда нас есть Евгения Медведева, нам больше никто не нужен. Ну ладно, еще нужны Илья Авербух и Максим Ставиский. И зрители. Да в общем все нужны! А что делал я? Настроение всем поднимал. И ел. Это все мои обязанности».

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