Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский обогнал Порошенко в антирейтинге украинских политиков 15:01
Попова: о «супер-запретах» из-за COVID-19 речи не идет 14:59
СК опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве девочек в Туве 14:58
В строящемся доме на юге Москвы произошел пожар 14:57
СК: тушу лося, найденную в машине депутата Рашкина, отправили на спецхранение 14:55
Женщина посвятила жизнь охоте за призраками после выигрыша в лотерею 14:52
«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину... 14:48
Карпин — о составе сборной России: можно сказать, в бой идут одни старики 14:45
Вице-премьеры Украины Резников и Уруский подали заявления об увольнении 14:44
Звезда «Хеллбоя» Рон Перлман при разводе оставил жене дом и забрал Tesla 14:43
Бесплатная ставка 1000 р.

Чемпион мира Ставиский: Трусова идет на пять четверных — и флаг ей в руки, молодец

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, насколько сложно Александре Трусовой выразительно представлять свой образ, если она пытается идти на пять четверных прыжков в произвольной программе.

»Трусова не то что пытается, а идет на пять четверных. Флаг ей в руки, молодец. Давайте будем себя жалеть и прыгать только тройные — но где тогда развитие фигурного катания? Саша — двигатель.

Да, я знаю тенденцию делать программу попроще, лишь бы исполнить все прыжки, но мне кажется, что у Трусовой достаточно непростые постановки. По-моему, там все бодрячком.

И если она сможет прыгнуть пять четверных — выиграет. Когда прыгала меньше в прошлом сезоне — проигрывала. Так что я только поддерживаю ее благородное начинание», — сказал Ставиский.

Ранее чемпион мира отреагировал на критику судьи международной категории Александра Веденина в адрес французской пары — Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Веденин заявил, что Сизерону якобы сложно достоверно изображать чувства к женщине, поскольку он придерживается нетрадиционной ориентации, и привел как контрпример российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые состоят в отношениях.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть