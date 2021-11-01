Чемпион мира Ставиский: Трусова идет на пять четверных — и флаг ей в руки, молодец

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, насколько сложно Александре Трусовой выразительно представлять свой образ, если она пытается идти на пять четверных прыжков в произвольной программе.

»Трусова не то что пытается, а идет на пять четверных. Флаг ей в руки, молодец. Давайте будем себя жалеть и прыгать только тройные — но где тогда развитие фигурного катания? Саша — двигатель.

Да, я знаю тенденцию делать программу попроще, лишь бы исполнить все прыжки, но мне кажется, что у Трусовой достаточно непростые постановки. По-моему, там все бодрячком.

И если она сможет прыгнуть пять четверных — выиграет. Когда прыгала меньше в прошлом сезоне — проигрывала. Так что я только поддерживаю ее благородное начинание», — сказал Ставиский.

Ранее чемпион мира отреагировал на критику судьи международной категории Александра Веденина в адрес французской пары — Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Веденин заявил, что Сизерону якобы сложно достоверно изображать чувства к женщине, поскольку он придерживается нетрадиционной ориентации, и привел как контрпример российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые состоят в отношениях.