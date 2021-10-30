Тарасова одним словом описала выступление Валиевой на Гран-при Канады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о короткой программе на Гран-при Канады Skate Canada.

Напомним, что по итогам первого соревновательного дня лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

«Исполнение короткой программы Валиевой было прекрасным. Ее можно только поздравить, она выиграла со своим рекордом. Предсказывать, может ли она выиграть произвольную программу, я не могу — я не гадалка.

Приятнее всего было смотреть на Лизу Туктамышеву, которая вышла и прекрасно, спокойно и очень грамотно откатала свою программу и заняла второе место, я за нее очень рада», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что этап Гран-при Skate Canada проходит с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее Камила Валиева поделилась мнением о своих амбициях в олимпийском сезоне.