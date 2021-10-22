Тренер Мишин отреагировал на проблемы с получением фигуристами канадских виз

Тренер по фигирному катарнию Алексей Мишин прокомментировал проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде. В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«Федерация занималась визами, они и должны это комментировать. Боюсь ли я, что это повлияет на выступление? Что бы я не сказал в ответе на этот вопрос, я буду выглядеть глупо», — сказал Мишин в интервью «Чемпионату».

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при.