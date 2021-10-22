Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при

Часть российских фигуристов, которым предстоит участвовать в Гран-при Канады, до сих пор не получили визы для въезда в страну. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника. Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца», — сообщается на сайте ФФККР.

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила, что хочет прыгать еще больше четверных прыжков.