Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок мира

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова представила рейтинг из 25 самых красивых фигуристок мира.

Первое место заняла победительница первенства мира 2021 года Анна Щербакова. Второй стала ученица академии Плющенко Анастасия Зинина. Третьей в списке стала серебряный призер чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова.

Также в топ-10 по версии академии Плющенко попали олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка, победительница первенства мира в танцах на льду Виктория Синицина, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер континентального первенства 2012 года финка Киира Корпи, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и бронзовый призер чемпионата мира — 2021 Александра Трусова.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала 11-й.

Ранее Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой.