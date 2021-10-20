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Туктамышева рассказала, с кем из команды Тутберидзе она общается

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, с кем из спортсменов группы Этери Тутберидзе она общается.

Вопрос про общение был задан фигуристке в ее Instagram. Туткамышева поделилась, что больше всего она общается с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, которого спортсменка в своей Stories называла «Мориской».

На турнире в Финляндии, который завершился 10 октября, фигуристка в короткой программе удачно прыгнула тройной аксель, а в произвольной исполнила прыжок дважды — сильно и в каскаде. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место. Первой стала Камила Валиева, которая в произвольную программу включила три четверных прыжка. Замкнула тройку лидеров Алена Косторная.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала, за счет чего ей удается качественно и стабильно исполнять коронный элемент — тройной аксель.

Туктамышева является одной из немногих фигуристок сборной России, которые стабильно прыгают тройной аксель. Также элемент ультра-си исполняют Камила Валиева и Алена Косторная, которая только недавно восстановила прыжок.

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