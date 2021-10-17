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Гербольдт объяснила поражение чемпионки мира Щербаковой от 15-летней Хромых

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РИА Новости

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» оценила итоги женского турнира Budapest Trophy. Первое и второе места заняли ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Анна Щербакова соответственно, замкнула тройку чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова. Гербольдт предположила, что Щербакова пока не катается в полную силу после травмы, а для Хромых эта победа может стать шагом к попаданию в олимпийскую сборную.

«Думаю, что в этом году будет очень острая борьба среди всех. У Щербаковой, насколько я знаю, была травма. Возможно, она до конца не восстановилась и катает не максимальный свой контент. Мне кажется, сейчас не нужно делать каких-то выводов — посмотрим на другие соревнования, и там уже будет понятно.

Для Хромых это хорошее начало сезона, чтобы поверить в себя и придать себе какую-то уверенность. Все-таки она обыграла чемпионку мира. Для нее это плюс и хорошая заявка на попадание в олимпийскую сборную», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Спортсменка также предположила, когда девушки выйдут на пик формы. По мнению Катарины, это должно произойти к чемпионату России.

«На пик они должны выйти не раньше, чем к чемпионату России, однозначно. Может быть, даже и позже. Понятно, что к чемпионату России они будут стараться подготовиться максимально, так как в нашей стране достаточно сложно отобраться в сборную», — заключила Гербольдт.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова получила повреждение мышц шеи.

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