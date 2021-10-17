Цзю похвалил Минеева за грамотный выбор стратегии на бой с Исмаиловым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу техническим нокаутом в третьем раунде Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в главном бою турнира AMC Fight Night.

«Этот бой доказывает, что физическая подготовка имеет огромное значение. Исмаилов просто устал, он загнал столько кислоты в свои мышцы, что ничего не смог сделать. Минеев — молодец, выбрал хорошую стратегию. Нельзя сказать, что это скорее поражение Исмаилова, чем победа Минеева. А про заявление об окончании карьеры надо понимать, что бой был очень серьезным и тяжелым, поэтому, возможно, мы еще увидим Исмаилова в клетке», — сказал Цзю в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Николай Валуев заявил, что Исмаилов много наговорил перед боем и ответил за свои слова.